За телом керченского стрелка до сих пор никто не обратился

Керчь, Крым, , 15:10 — REGNUM Информации о месте и времени похорон студента Владислава Рослякова, который устроил взрыв и стрельбу в Керченском политехническом колледже, пока неизвестна, так как за его трупом до сих пор никто не обращался. Об этом сегодня, 20 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу администрации Керчи Дилявера Мельгазиева.

По словам главы администрации, за телом Рослякова до сих пор никто не обращался.

Ранее власти сообщили, что похоронен Росляков будет после проведения всех необходимых следственных экспертиз. Решение о месте захоронения будут принимать его родственники.

Напомним, что у Рослякова остались мать, отец и бабушка. Родители студента находятся в разводе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18-летний Росляков 17 октября пришел в Керченский политехнический колледж, где он обучался, подорвал самодельное взрывное устройство и расстрелял своих однокашников. Всего погиб 21 человек — 16 студентов и пятеро работников колледжа. Ранения получили 45 человек.