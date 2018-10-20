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В Европарламенте назначили дату голосования по запрету пластиковой посуды

Общество

22 октября на пленарном голосовании Европейского парламента проголосуют по предложению о принятии директивы о сокращении негативного воздействия определенных пластиковых продуктов на окружающую среду

В Европарламенте назначили дату голосования по запрету пластиковой посуды
MonicaVolpin
Пластик

Брюссель, 20 октября 2018, 14:31 — REGNUM  Голосование по предложению о запрете одноразовой пластиковой посуды пройдет в Европарламенте 22 октября, сообщает The National Law Review.

На пленарном голосовании Европейского парламента проголосуют по предложению о принятии директивы о сокращении негативного воздействия определенных пластиковых продуктов на окружающую среду.

Положительный отчет об этой директиве уже представил Комитет по окружающей среде, здравоохранению и безопасности пищевых продуктов. Документ предполагает ограничение производства 10 видов одноразовой пластиковой продукции, которая чаще всего обнаруживается на побережьях Европы.

Также директива предполагает введение особого сбора с производителей пластиковой упаковки. Из этих средств будет финансироваться утилизация пластиковых отходов.

В случае положительного голосования запрет на производство некоторых видов пластиковой продукции вступит в силу с 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года было представлено исследование южнокорейских ученых из Национального университета Инчхона, выявившее наличие молекул пластика в пищевой соли большинства производителей со всего мира.

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