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Экс-министр Украины назвал творчество Виктора Цоя «московским мусором»

Общество

Бывший министр аграрной политики Украины резко осудил исполнение песен Цоя

Экс-министр Украины назвал творчество Виктора Цоя «московским мусором»
Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия
Рассудком повредился

Киев, 20 октября 2018, 13:39 — REGNUM  С резким осуждением исполнения песен российского музыканта и исполнителя Виктора Цоя в сопровождении военного оркестра выступил экс-министр аграрной политики Украины и член радикально-националистической политической партии «Свобода» Игорь Швайка. Об этом он написал 19 октября в своём аккаунте в соцсети.

«Пятый год войны. Цой в сопровождении оркестра Вооруженных сил Украины. Который будет петь и танцевать «большой вклад в сокровищницу мировой культуры по имени группа кровина рукаве». Эй! Комики в военной форме! Вы с ума сошли?» — так прокоментировал Швайка предстоящий концерт, на котором будут исполняться песни Виктора Цоя.

Швайка также заявил, что пора выйти из плена московской художественной самодеятельности и выбросить из головы, по его выражению, «весь московский мусор».

Напомним, что в 2017 году на Украине вступил в силу закон о запрете гастролей российских артистов, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины. Согласно закону, артисты из списка запрещённых не могут выступать в стране, а остальные должны подавать запрос на разрешение выступлений в СБУ. В России этот закон назвали оскорбительным, прежде всего, для украинских граждан.

Кроме того, стоит заметить, что на Украине существует список запрещённой российской литературы, в который, среди прочих, входят книги сказаний о богатырях, учебник «Химия» Майлена Константиновского и «Большая энциклопедия школьника» Шона Конноли.

Также сообщалось, что накануне в Херсонской области русский язык лишили статуса регионального. Законопроект предполагает не только украинизацию сферы государственного управления, но и частной жизни украинских граждан.

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Антироссийская пропаганда на Украине
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