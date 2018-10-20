90% пищевой соли содержит частицы пластика

Инчхон, Южная Корея, , 12:32 — REGNUM Наличие микропластика в пищевой соли большинства производителей по всему миру выявило исследование корейских ученых, опубликованное в Environmental Science & Technology.

Группа исследователей из Национального университета Инчхона (Южная Корея) под руководством Ким Чжи-Су провела экспертизу 39 образцов поваренной соли различных производителей со всего мира. Экспертиза выявила наличие частиц пластика в 36 образцах, наибольшее содержание пластика было выявлено в морской соли.

Аномально высокий уровень содержания частиц микропластика был выявлен в морской соли индонезийского производства. Эксперты отметили, что Азия является регионом, наиболее загрязненным пластиком, что подтвердилось и экспертизой пищевой соли.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре организация Greenpeace и движение Breakfreefromplastic представили исследование, выявившее главных производителей пластикового мусора. Результаты анализа происхождения пластикового мусора, собранного на побережьях 42 стран, показали, что больше всего пластиковой упаковки было выпущено на заводах Coca-Cola, Pepsi и Nestle.