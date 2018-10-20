Золотов: Навального нужно проверить на полиграфе

Москва, , 11:35 — REGNUM Глава Росгвардии генерал Виктор Золотов, ранее вызвавший Алексея Навального на дуэль, заявил, что оппозиционного блогера хорошо было бы сперва проверить на полиграфе. Об этом накануне, 219 октября, пишет газета «Коммерсантъ».

Золотов считает, что Навальный должен ответить за свою ложь о Росгвардии.

«Он же за свою ложь должен ответить! Я бы, честно говоря, для начала вообще пропустил его через полиграф…», — сказал Золотов.

Напомним, конфликт между Золотовым и Навальным разгорелся после того, как оппозиционный блогер обвинил Росгвардию в закупках продовольственных товаров для своих нужд по завышенным ценам, в частности, у мясокомбината «Дружба народов».

Золотов обвинил Навального в «клеветнических рассуждениях», назвал «оппозиционной моськой» и вызвал на поединок.

«Я просто вызываю вас на поединок, на ринг, на татами — куда угодно, где обещаю за несколько минут сделать из вас хорошую сочную отбивную», — сказал Золотов в своем видеообращении к Навальному.

После того, как Навальный, как злостный нарушитель общественного порядка, отбыл очередные сроки административного ареста, он заявил, что принимает вызов Золотова, и пользуясь правом выбора места и оружия предлагает провести теледебаты на одном из федеральных телеканалов.

Золотов однако совершенно не собирался вступать с Навальным в дебаты.

«Дебаты? Я его на другое приглашал», — сказал глава Росгвардии.

Он пояснил, что приглашал Навального «на спортивное соревнование».