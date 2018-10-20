Предполагается сократить срок хранения писем о штрафах из ГИБДД

Москва, , 11:04 — REGNUM Срок хранения писем о штрафах из ГИБДД в отделении почтовой связи может сократиться с тридцати дней до семи. Соответсвующий проект приказа подготовило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Проект выложен на сайте для размещения информации о подготовке нормативных правовых актов.

Сообщается, что накануне, 16 октября, закончилось общественное обсуждение проекта приказа. Поправки, сделанные ранее, были учтены в новой редакции закона «О почтовой связи», вступившей в силу 3 сентября текущего года. Чтобы поправки работали, требуется изменение существующих ведомственных правил.

Изменения в законе приравняли сроки хранения административных извещений к извещениям из суда. Если адресат не заберёт письмо ГИБДД об административном правонарушении из отделения связи в течение семи дней, то оно отправится обратно в Госавтоинспекцию, и после этого штраф вступит в силу.

Отмечается, что сокращение сроков хранения штрафных писем от ГИБДД поможет в борьбе со злостными неплательщиками, которые намеренно не забирают уведомления о правонарушении, чтобы выйти за сроки давности по административной ответственности.

Кроме того, сообщается, что в Москве до 55% писем о штрафах из ГИБДД адресаты не забирают из отделений связи, уплачивая штрафы в электронном виде. Это делает бессмысленным рассылку множества таких писем, поэтому на данный момент в мэрии Москвы пытаются найти способ решить эту проблему.

Напомним также, что в России с начала октября вступили в силу новые правила регистрации автомобилей, согласно которым автовладельцы могут поставить транспортное средство на учёт с помощью лишь электронного ПТС.

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