Японское правительство планирует нанять 4000 инвалидов в 2019

Токио, , 13:55 — REGNUM 19 октября японское правительство заявило, что приняло решение нанять в общей сложности 4000 инвалидов в государственные органы в 2019 финансовом году. По словам официальных лиц, в министерствах и ведомствах уже работает определенное количество людей с ограниченными возможностями.

По информации японского новостного агентства «Джиджи», в январе или феврале 2019 года правительство проведет первый унифицированный экзамен для инвалидов, чтобы повысить их занятость в государственных структурах до 2,5 процентов до конца финансового года. Кроме этого, это будет касаться и частного корпоративного сектора, где в обязательном порядке должны будут задействованы инвалиды.