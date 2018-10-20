Опубликован график перекрытия улиц в Москве для подготовки к параду

Москва, , 09:00 — REGNUM График перекрытия улиц в связи с подготовкой к торжественному маршу на Красной площади представил Департамент транспорта Москвы на официальном сайте правительства Москвы.

Движение транспорта на столичных улицах будет ограничено в несколько этапов:

23 октября с 14:00 до 20:00 будет ограничено движение на площади Васильевский Спуск.

25 октября с 15:00 до 20:00, 30 октября и 1 ноября с 16:00 до 20:00, 5 и 7 ноября с 07:00 до 13:00 будет ограничено движение на площади Васильевский Спуск, Болотной площади и Москворецкой улице.

5 и 7 ноября с 07:00 до 13:00 будет полностью перекрыто движение по улице Ильинка.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября 2017 года в торжественном марше на Красной площади, посвященном годовщине военного парада 1941 года, приняло участие более 5 тысяч военнослужащих российской армии и воспитанников военных училищ. Также в марше была задействована бронетехника времен Великой Отечественной войны.