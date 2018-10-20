В США врач отрастил женщине откушенную пумой фалангу пальца

Вашингтон, , 08:31 — REGNUM Врач из Калифорнии Акаш Бажаж с помощью применения экспериментального метода лечения запустил процесс регенерации тканей и отрастил 40-летней пациентке откушенную пумой фалангу пальца. Об удачном исходе эксперимента сообщает 20 октября издание Daily Mail Online.

По данным газеты, 40-летняя гражданка США Джания Уолкер лишилась фаланги указательного пальца правой руки во время своего прошлогоднего отпуска в Гондурасе, в результате нападения пумы. Местные медики не смогли помочь женщине, заявив, что дальше ей придется жить без фаланги пальца.

Однако доктор из штата Калифорния Акаш Бажаж предложил Джании Уолкер экспериментальный метод лечения с помощью применения тромбоцитного геля, созданного из крови женщины. По сообщению издания, в получившемся геле содержались факторы роста, которые позволили запустить процесс регенерации тканей. Результат стал заметен уже через несколько дней, а через несколько месяцев на вновь отросшей фаланге сформировался ноготь. Такой быстрый результат удивил самого Акаша Бажажа.

Отметим, сама Джания Уолкер говорит, что палец не выглядит таким как раньше, однако это, по её мнению, можно замаскировать путем наращивания ногтя.