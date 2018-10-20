Извещения от ГИБДД на почте будут хранить 7 дней

Москва, , 07:53 — REGNUM Сроки хранения извещений от Госавтоинспекции МВД России (ГИБДД) в отделениях «Почты России» будут уменьшены с 30 до 7 дней. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Правила хранения корреспонденции от ГИБДД изменяет Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Сейчас хранение подобных извещений регулируются приказом министерства от 31.07.2014 №234 «Об утверждении Правил оказания услуг почтовой связи».

Проект документа, который внесет изменения, уже прошел общественные слушания. Далее документ пройдет экспертизу и будет направлен в Министерство юстиции. После публикации документа у водителей будет только 7 дней, чтобы забрать из отделения «Почты России» извещение от ГИБДД о штрафе за нарушение правил дорожного движения (ПДД).

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что с 1 января 2019 года штрафы за нарушение ПДД будут направляться в дорожные фонды. Эти изменения предусматриваются Стратегией безопасности дорожного движения до 2024 года.