Названа причина смерти сооснователя Microsoft Пола Аллена

Сиэтл, США, , 05:35 — REGNUM Причиной смерти сооснователя компании Microsoft Пола Аллена стал септический шок, сообщает портал TMZ.

В распоряжении портала оказалось заключение о смерти бизнесмена. Сообщается, что в документе указывается, что неходжкинская лимфома вызвала у Аллена осложнения в виде иммуносупрессии и септического шока.

Как сообщало ИА REGNUM, Пол Аллен скончался 15 октября 2018 года на 66-м году жизни. Ранее Аллен сообщал о рецидиве онкозаболевания — неходжкинской лимфомы — с которой боролся с 2009 года. Врачи и сам Аллен были настроены оптимистично на лечение, однако до начала терапии Аллен назначил ответственных на время его отсутствия.

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