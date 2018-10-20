Суббота, 20 Октября 2018 года
07:11:26 МСК

Названа причина смерти сооснователя Microsoft Пола Аллена

Общество

Смерть наступила в результате осложнений от онкозаболевания

Сиэтл, США, 20 октября 2018, 05:35 — REGNUM  Причиной смерти сооснователя компании Microsoft Пола Аллена стал септический шок, сообщает портал TMZ.

В распоряжении портала оказалось заключение о смерти бизнесмена. Сообщается, что в документе указывается, что неходжкинская лимфома вызвала у Аллена осложнения в виде иммуносупрессии и септического шока.

Как сообщало ИА REGNUM, Пол Аллен скончался 15 октября 2018 года на 66-м году жизни. Ранее Аллен сообщал о рецидиве онкозаболевания — неходжкинской лимфомы — с которой боролся с 2009 года. Врачи и сам Аллен были настроены оптимистично на лечение, однако до начала терапии Аллен назначил ответственных на время его отсутствия.

Читайте ранее в этом сюжете: Один из основателей Microsoft скончался от рака в США

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Онкологические заболевания
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить