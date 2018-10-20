В Челябинске женщина попалась после четырех грабежей пенсионеров

Челябинск, , 05:40 — REGNUM Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана в отношении жительницы Курганской области, грабившей пожилых людей у них на квартирах в Челябинске, сообщили в пресс-службе регионального отделения МВД РФ.

Фигурантка уголовного дела о грабеже и разбое — гражданка России 1990 г.р. Она обвиняется как минимум в четырех эпизодах имущественных преступлений, в том числе грабежах и разбойном нападении.

«По ходатайству следствия отдела полиции «Курчатовский» в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в пресс-службе МВД.

«Злоумышленница стучала в квартиры, и если дверь открывали пожилые люди, под различными предлогами проникала в квартиры и, убедившись в том, что потерпевшие находились дома одни, похищала денежные средства», — отметили в полиции.

Отметим, что злоумышленница признала вину. При задержании у нее изъят нож — орудие нападения, которое она хранила в сумке. При обыске в ее съемной квартире найден тюль, похищенный в одной из квартир у пенсионерки.

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