В Нидерландах выдали первый «гендерно-нейтральный» паспорт

Амстердам, , 04:41 — REGNUM В Нидерландах один из граждан получил первый в истории страны паспорт с указанием нейтрального пола, сообщает BBC.

Сообщается, что документ получила 57-летний Леона Зекерс. У него в паспорте в графе «пол» вместо M для мужчин и V для женщин указано X. Отмечается, что Зекерс, родившийся мужчиной, в 2001 году сменил пол.

Но в настоящее время этот «гендерно-нейтральный» гражданин ни к какому из известных полов себя отнести не может. Ранее Зекерс выиграл суд, который разрешил ему не принадлежать ни к одному полу.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября власти американского Нью-Йорка утвердили законопроект, разрешающих указывать «третий пол» ребенка в свидетельствах о рождении. Отмечается, что «третий пол» будет маркироваться буквой X.

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