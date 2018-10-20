Жительница Керчи рассказала о погибшей в колледже сестре

Керчь, Крым, , 04:42 — REGNUM Одна из погибших в Керченском политехническом колледже — Людмила Устенко, секретарь, проработавшая в этом учебном заведении тридцать лет. Ее сестра Нина Ивановна рассказала, что произошло в день трагедии, пишет «Крымская газета».

Нина Ивановна рассказала, что ее сестра попала под обстрел в колледже 17 октября.

«Мы услышали взрыв, сразу поехали в колледж. Нас не пускали, потому что медики вывозили всех раненых. Мы решили искать по больницам, но в списках ее не было. В итоге мы дождались, пока тела вывезли в морг, и пошли на опознание, где нашли ее среди погибших», — сообщила она.

Сестра погибшей сказала, что 15 октября работавшей в колледже женщине исполнилось 65 лет, «и мы собирались на этих выходных приехать к ней отмечать, а в итоге «отмечаем» сегодня здесь».

Напомним, в результате атаки в Керченском политехническом колледже 17 октября погибли 20 и пострадали порядка 50 человек. Кроме того, с собой покончил предполагаемый убийца Владислав Росляков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пострадавших оперируют, в том числе и в Москве. Из тел раненых хирурги извлекают металлические предметы, которыми убийца начинил самодельное взрывное устройство.

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