Отравление детей на Ставрополье: Два школьника впали в кому

поселок Солнечнодольск, Ставропольский край, , 01:18 — REGNUM В коме находятся два школьника, отравившиеся в поселке Солнечнодольск (Изобильненский район, Ставропольский край), сообщил журналистам краевой министр здравоохранения Виктор Мажаров.

По его словам, из пяти госпитализированных четверо — в реанимации в тяжелом состоянии. Мажаров доложил губернатору, что больница оснащена всем необходимым для оказания помощи и что врачи работают с каждым пострадавшим.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 октября в Солнечнодольске произошло отравление лекарственными средствами: в больницу попали пять школьников. В связи с этим в Изобильненский район выехал губернатор Владимир Владимиров.

В районную больницу, куда доставили детей, из Ставрополя была направлена дополнительная врачебная бригада. Владимиров взял ситуацию на личный контроль.

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