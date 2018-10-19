Перинатальный центр в Норильске сдан с опозданием в два года

Норильск, Красноярский край, , 21:39 — REGNUM Новый перинатальный центр в Норильске принял первую пациентку. Как сообщает онлайн-издание Заполярная правда, центр начал работу до торжественного открытия. Но, как минимум, с двухлетней задержкой.

Как сообщало ИА REGNUM, объект должен был открыться в 2016 году. Сроки переносились из-за финансовых проблем генподрядчика, региональные власти неоднократно ссылались на трудности строительства в суровых северных условиях.

По словам специалистов, на значительное отставание от графика повлиял ряд замечаний к проектной документации, которые были выявлены в ходе строительства. Застройщик не раз объяснял задержку сезонностью завоза строительных материалов и медицинского оборудования, трудностями в сфере транспортной логистики, погодными условиями Крайнего Севера.

Перинатальный центр в Норильске рассчитан на 110 мест и включает в себя родильное отделение с несколькими индивидуальными залами, операционный блок, отделения патологии беременности и выхаживания новорожденных, а также послеродовое отделение на 50 коек.

Общая стоимость работ превысила 4 млрд рублей — 1 млрд из средств Федерального фонда ОМС, около 3 млрд — деньги бюджета Красноярского края.

В начале октября Счетная палата РФ сообщила, что из 32 запланированных перинатальных центров по состоянию на 1 июля 2018 года было введено только 27. Помимо Норильска в сроки не уложились Сочи (Краснодарский край), Смоленская, Ленинградская области и Республика Карелия.

«Минздрав России и ФОМС не обеспечили надлежащий контроль за соблюдением установленных сроков строительства перинатальных центров», — пришли к выводам в Счетной палате.

Отметим, что на объекте в Норильске были установлены нарушения Уголовного кодекса РФ: ведущий инженер организации-заказчика (подразделения КГКУ «УКС») получал от субподрядчиков взятки за скрытие нарушений при строительстве и ускорение сдачи работ.

Читайте ранее в этом сюжете: В РФ не досчитались пяти перинатальных центров