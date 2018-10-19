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Друзская община провела демонстрацию перед парламентом Израиля

Общество

Одно из национальных меньшинств Израиля требует введение поправок в Закон о национальном государстве

Друзская община провела демонстрацию перед парламентом Израиля
Willem van de Poll. Anefo
Друзы. 1948 год.

Иерусалим, 19 октября 2018, 22:05 — REGNUM  Представители друзской общины — одного из национальных меньшинств, проживающих на территории Израиля — вышли на демонстрацию перед зданием Кнессета в Иерусалиме. По сообщениям израильского информационного агентства Walla News, демонстранты требовали принятие поправок в Закон о национальном государстве.

Протестная акция состоялась в первый день зимней сессии в израильском Кнессете. Известно, что в демонстрации принял участие депутат Кнессета от партии «Сионистский лагерь» Салех Саад. Политик не раз критиковал принятый в июле 2018 года Закон о национальном государстве, называя его «предательством со стороны государства в отношении друзов».

Стоит отметить, что представители друзов уже устраивали подобные протестные демонстрации. Так, в сентябре 2018 года активисты друзского движения организовали митинг у резиденции президента Израиля Рувена Ривлина. Тогда же глава государства поддержал национальное меньшинство, заявив, что друзы имеют право на отстаивание справедливости для себя.

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Зарубежная хроника
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