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По всему Израилю прошли демонстрации против домашнего насилия

Общество

Акции были организованы на фоне участившихся случаев домашнего насилия со смертельным исходом

По всему Израилю прошли демонстрации против домашнего насилия
Nathan Keirn
Протест

Иерусалим, 19 октября 2018, 21:38 — REGNUM  18 октября в крупных городах Израиля состоялись демонстрации женщин против домашнего насилия. Инициаторами акции выступили актриса Яэль Абекассис, журналистка Анат Лев и ряд других известных израильтянок. Как сообщает израильское информационное агентство Israel HaYom, протест связан c резко возросшим числом случаев домашнего насилия с летальным исходом.

Основными лозунгами демонстраций стали «Мужчины боятся, что женщины будут над ними смеяться, женщины боятся, что мужчины будут их убивать», «Женщины хотят безопасности» и «Что будет с детьми убитой матери?». Тех, кто не смог лично участвовать в протесте, организаторы акции просят поддержать инициативу в социальных сетях.

Одним из требований активисток является создание единой «горячей линии» для женщин, а также сети социальных приютов, куда можно было бы обратиться в случае угроз или насилия в семье. Кроме того, в списке требований демонстрантов значится ужесточение наказаний за семейное насилие.

Как отмечают инициаторы акции, в большинстве случаев насилия в семьях полиция не предпринимала никаких действий до тех пор, пока ситуация не становилась по-настоящему серьезной.

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Зарубежная хроника
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