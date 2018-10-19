По всему Израилю прошли демонстрации против домашнего насилия

Иерусалим, , 21:38 — REGNUM 18 октября в крупных городах Израиля состоялись демонстрации женщин против домашнего насилия. Инициаторами акции выступили актриса Яэль Абекассис, журналистка Анат Лев и ряд других известных израильтянок. Как сообщает израильское информационное агентство Israel HaYom, протест связан c резко возросшим числом случаев домашнего насилия с летальным исходом.

Основными лозунгами демонстраций стали «Мужчины боятся, что женщины будут над ними смеяться, женщины боятся, что мужчины будут их убивать», «Женщины хотят безопасности» и «Что будет с детьми убитой матери?». Тех, кто не смог лично участвовать в протесте, организаторы акции просят поддержать инициативу в социальных сетях.

Одним из требований активисток является создание единой «горячей линии» для женщин, а также сети социальных приютов, куда можно было бы обратиться в случае угроз или насилия в семье. Кроме того, в списке требований демонстрантов значится ужесточение наказаний за семейное насилие.

Как отмечают инициаторы акции, в большинстве случаев насилия в семьях полиция не предпринимала никаких действий до тех пор, пока ситуация не становилась по-настоящему серьезной.