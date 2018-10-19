Эфиопская диаспора требует инвестиционных реформ от правительства

Аддис-Абеба, , 22:03 — REGNUM Члены диаспоры проживающих за границей эфиопских граждан, которые сейчас участвуют в серии консультаций с правительственными органами, призвали чиновников выяснить конкретные интересы инвесторов как членов диаспоры, так и иностранцев, и устранить бюрократические препятствия, которые мешают инвесторам вкладывать денежные средства и применять полученный за рубежом опыт для стимулирования экономического роста Эфиопии, сообщает новостное агентство Эфиопии The Ethiopian Herald.

Представитель диаспоры из США Гедион Гебрехыйуот отметил, что обсуждение этой проблемы является историческим, поскольку такие реформы создадут возможность для эфиопов, живущих за рубежом, понимать реальное положение дел в стране и быть частью ее продолжающегося развития. Переговоры также являются платформой для общения диаспоры с правительством и позволят обдумать последнему наиболее подходящую стратегию по дальнейшему экономическому развитию страны с учетом мнения граждан. Г-н Гебрехыйуот подчеркнул, что консультации имеют ключевую роль в информировании членов диаспоры о стимулах и льготах, которые может предоставить им правительство, а также позволят понять инвесторам, какие шаги от них ожидаются для успешного функционирования бизнес‑ и инвестиционных проектов в эфиопских реалиях.