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Семьи погибших сотрудников колледжа в Керчи получат по 1 млн рублей

Общество

Пострадавшим будет оплачено лечение и назначено пособие

Семьи погибших сотрудников колледжа в Керчи получат по 1 млн рублей
Анна Рыжкова © ИА REGNUM
В память о погибших в Керчи

Керчь, Крым, 19 октября 2018, 19:53 — REGNUM  Семьи погибших в результате взрыва и стрельбы сотрудников Керченского политехнического колледжа получат единовременные страховые выплаты в размере 1 млн рублей. Об этом сегодня, 19 октября, сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.

Известно, что в результате нападения на Керченский политехнический колледж погибли пятеро его сотрудников. Ещё семь сотрудников учебного заведения получили ранения.

Родственникам погибших будут сделаны единовременные страховые выплаты в размере 1 млн рублей. Пострадавшим будет назначено пособие по временной нетрудоспособности, а также оплачены расходы, связанные с медицинской, социальной и профессиональной реабилитацией.

Кроме того, страховые пенсии назначены двум нетрудоспособным членам семей погибших в связи с потерей кормильцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 октября, студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков пришел в свое учебное заведение с помповым ружьем и самодельными взрывными устройствами. Он подорвал одно из них и начал расстреливать учеников и персонал. Затем Росляков поднялся в библиотеку и покончил с собой. В результате трагедии погиб 21 человек, более 40 получили ранения.

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Взрыв в политехническом колледже Керчи
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