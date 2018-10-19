Семьи погибших сотрудников колледжа в Керчи получат по 1 млн рублей

Керчь, Крым, , 19:53 — REGNUM Семьи погибших в результате взрыва и стрельбы сотрудников Керченского политехнического колледжа получат единовременные страховые выплаты в размере 1 млн рублей. Об этом сегодня, 19 октября, сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.

Известно, что в результате нападения на Керченский политехнический колледж погибли пятеро его сотрудников. Ещё семь сотрудников учебного заведения получили ранения.

Родственникам погибших будут сделаны единовременные страховые выплаты в размере 1 млн рублей. Пострадавшим будет назначено пособие по временной нетрудоспособности, а также оплачены расходы, связанные с медицинской, социальной и профессиональной реабилитацией.

Кроме того, страховые пенсии назначены двум нетрудоспособным членам семей погибших в связи с потерей кормильцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 октября, студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков пришел в свое учебное заведение с помповым ружьем и самодельными взрывными устройствами. Он подорвал одно из них и начал расстреливать учеников и персонал. Затем Росляков поднялся в библиотеку и покончил с собой. В результате трагедии погиб 21 человек, более 40 получили ранения.