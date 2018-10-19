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Итальянцы стали меньшинством в детских садах Милана

Общество

В ряде периферийных районов города доля итальянцев в детских садах – менее 10%

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Итальянцы стали меньшинством в детских садах Милана
Tracy Hunter

Милан, Италия, 19 октября 2018, 18:15 — REGNUM  Итальянские дети стали меньшинством в детских садах Милана, сообщает Il Giornale в пятницу, 19 октября.

Издание отмечает, что, по данным на январь 2018 года, в Милане живут 260 тысяч граждан других национальностей, что составляет 19,2% населения. За последние 10 лет этот показатель вырос в полтора раза.

Но в детских садах и школах ситуация совсем иная. В ряде периферийных районов города доля итальянцев в детских садах менее 10%, отмечают обозреватели издания. И это создает целый ряд проблем для воспитателей и учителей. Самая простая из этих проблем заключается в том, что заметная часть детей не понимают итальянского языка.

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Политическая жизнь Италии
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