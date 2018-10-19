Движение в центре Москвы перекроют для реконструкции парада 1941 года

Москва, , 17:51 — REGNUM Движение по ряду улиц в центре Москвы будет ограничено в период с 23 октября по 7 ноября в связи с подготовкой и проведением торжественного марша на Красной площади, сообщили в департаменте транспорта Москвы.

23 октября с 14:00 до 20:00 будет ограничено движение по одной полосе на Васильевском Спуске. Кроме этого, 25 октября с 15:00 до 20:00, 30 октября и 1 ноября с 16:00 до 20:00, 5 и 7 ноября с 7:00 до 13:00 движение ограничат на Васильевском Спуске, Москворецкой улице и Болотной площади.

5 ноября с 7:00 до 13:00 будет перекрыто движение на участке Ильинки от Рыбного переулка до Красной площади, а 7 ноября с 7:00 до 13:00 улица Ильинка будет полностью перекрыта.

Напомним, на Красной площади состоится реконструкция парада 7 ноября 1941 года.