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Названы профессии, где «за головами» специалистов охотятся уже с вуза

Общество

Умных мальчиков брали на карандаш и платили им дополнительно

Названы профессии, где «за головами» специалистов охотятся уже с вуза
Иллюстрация: Kremlin.ru
Студенты

Москва, 19 октября 2018, 17:45 — REGNUM  Экономист Никита Кричевский назвал профессии в РФ, где за молодыми специалистами охотятся работодатели. Он выступил 19 октября в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Я когда работал в вузе, у нас постоянно шла «охота за головами». Умных мальчиков и девочек брали на карандаш и уже на средних курсах платили им дополнительно от предприятий. Инженеры, точные науки, программисты, кибербезопасность. Вот куда надо отправлять детей», — считает он.

Темой обсуждения стали средние зарплаты по отраслям, а также востребованность специалистов по данным НАФИ.

Самые низкие зарплаты — в гостиницах и предприятиях общепита, сельском и лесном хозяйстве, а также в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов. Наиболее высокооплачиваемыми оказались сферы финансов, добычи полезных ископаемых, а также информации и связи.

Больше всего работники нужны в продажах, транспорте и логистике, строительстве и производстве.

Никита Кричевский — экономист и публицист. С 2005 по 2007 год заведовал кафедрой социального страхования Российского государственного социального университета.

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