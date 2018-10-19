Названы профессии, где «за головами» специалистов охотятся уже с вуза

Москва, , 17:45 — REGNUM Экономист Никита Кричевский назвал профессии в РФ, где за молодыми специалистами охотятся работодатели. Он выступил 19 октября в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Я когда работал в вузе, у нас постоянно шла «охота за головами». Умных мальчиков и девочек брали на карандаш и уже на средних курсах платили им дополнительно от предприятий. Инженеры, точные науки, программисты, кибербезопасность. Вот куда надо отправлять детей», — считает он.

Темой обсуждения стали средние зарплаты по отраслям, а также востребованность специалистов по данным НАФИ.

Самые низкие зарплаты — в гостиницах и предприятиях общепита, сельском и лесном хозяйстве, а также в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов. Наиболее высокооплачиваемыми оказались сферы финансов, добычи полезных ископаемых, а также информации и связи.

Больше всего работники нужны в продажах, транспорте и логистике, строительстве и производстве.

Никита Кричевский — экономист и публицист. С 2005 по 2007 год заведовал кафедрой социального страхования Российского государственного социального университета.