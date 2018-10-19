Блогер Эрик Китуашвили получил срок за мошенничества с автостраховками

Москва, , 17:08 — REGNUM Дорогомиловский суд Москвы приговорил к четырем годам и восьми месяцам колонии блогера Эрика Китуашвили по прозвищу Давидыч, который также является основателем автомобильного портала «Смотра.ру». Заседание суда состоялось сегодня, 19 октября.

Напомним, Давидыч обвинялся в мошенничестве с автомобильными страховками и отмывании денег. По версии следствия Китуашвили инсценировал хищения застрахованных автомобилей премиум-класса — Lexus LS430, Mercedes SL55 AMG, BMW М5 и BMW 745i. После этого он получал за них по ложным документам страховое возмещение, которое впоследствии отмывал. Ущерб, нанесённый Китуашвили оценивается в 10 млн рублей. При этом сам блогер не считает себя виновным.

В итоге суд признал Китуашвили виновным в мошенничестве со страховками. По одному эпизоду мошенничества Китуашвили был оправдан, ещё по одному Давидыч избежал наказания, так как истек срок давности.

В итоге блогер получил четыре года и восемь месяцев колонии. При этом согласно недавно принятому закону, каждый проведенный Давидычем день в СИЗО будет зачтен за 1,5 дня в колонии.