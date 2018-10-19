Константинополь не разрывает отношения с Русской православной церковью

Париж, , 16:47 — REGNUM Константинопольский патриархат продолжает состоять в общении с Московским патриархатом, несмотря на решение синода Русской православной церкви о прекращении евхаристического общения с Константинополем. Об этом говорится в распространённом 19 октября обращении Архиепископии православных русских церквей в Западной Европе — экзархате Константинопольского патриархата.

«Дорогие братья и сестры, извещаем вас о том, что наша архиепископия-экзархат, находящаяся в юрисдикции Вселенского патриархата, состоит в полном общении со всей православной церковью», — говорится в сообщении.

В экзархате также извещают, что «Константинопольский патриархат не прерывал общения с Московским патриархатом и продолжает его поминать в порядке, установленном в диптихе».

«Все православные верующие могут принимать полное участие в литургической жизни и церковных таинствах в наших приходах», — говорится в обращении.

Читайте также: Дороги Московского патриархата и Святого престола стали обходить Киев

Как передавало ИА REGNUM, 15 октября Синод Русской православной церкви на заседании в Минске принял заявление, в котором говорится о невозможности дальнейшего пребывания в евхаристическом общении с Константинополем в связи с «посягательством Константинопольского патриархата на каноническую территорию Русской православной церкви».

Синод также постановил, что «отныне и впредь до отказа Константинопольского патриархата от принятых им антиканонических решений для всех священнослужителей Русской православной церкви невозможно сослужение с клириками Константинопольской церкви, а для мирян — участие в таинствах, совершаемых в её храмах».

За несколько дней до этого синод Константинопольского патриархата аннулировал синодальное письмо от 1686 года о переводе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата. Константинопольский патриарх также заявил о снятии анафемы с лидеров украинских раскольников Филарета и Макария, которая была наложена Русской православной церковью.

Читайте ранее в этом сюжете: РПЦЗ призвала Константинополь покаяться и прекратить беззаконие