Менее 1% петербуржцев приняли участие в электронной переписи населения

Санкт-Петербург, , 16:16 — REGNUM В пробной переписи населения на портале «Госуслуги» приняло участие 43,5 тыс. жителей Санкт-Петербурга, что составляет 0,8% от общего количества населения города. Однако в муниципальном образовании Княжево, в котором одновременно проводится реальная перепись, активность в электронной переписи составила 1,7%. Об этом рассказал 19 октября руководитель Петростата Олег Никифоров, сообщает ТАСС.

Напомним, в России 1 октября началась Пробная перепись населения (ППН-2018). Она является генеральной репетицией Всероссийской переписи населения 2020 года. В ППН-2018 участвует и Санкт-Петербург — он представлен муниципальным округом Княжево в Кировском районе города.

МО Княжево было выбрано из-за наличия разных типов массовой жилой застройки, большого числа пожилых людей, мигрантов и тех жителей, которые обычно игнорируют перепись. В ходе поквартирного обхода планируется переписать более 60 тысяч жителей Княжево, за первые два дня обхода переписано 10% населения. Кроме того, жители МО могут переписаться самостоятельно на девяти стационарных переписных участках.

Пробная перепись охватит около 550 тыс. человек в десяти пилотных районах, с 16 по 31 октября. Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года.

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