Псков очищают от граффити с рекламой наркотиков

Псков, , 16:13 — REGNUM В Пскове полицейские совместно с волонтёрами организовали рейд, в ходе которого удалили с фасадов домов более ста граффити с незаконной рекламой наркотиков. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Незаконные надписи нашли не только на фасадах многоквартирных домов, но также в местах отдыха и массового пребывания граждан. В рейде участвовали сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области, волонтёры антинаркотического движения, а также члены молодёжного парламента при Псковском областном собрании депутатов.

«Эти надписи направлены прежде всего на молодёжь: на них чаще всего адреса различных интернет-сайтов, на которые люди среднего и пожилого возраста просто не обращают внимания, а молодой человек, который хочет приобрести так называемый «лёгкий кайф», увидев эту надпись, может воспользоваться ей», — рассказал член молодёжного парламента Владимир Яковлев.

Первый подобный совместный рейд молодых парламентариев и наркополицейских прошёл в Пскове летом 2018 года. Их примеру последовали и жители некоторых дворов Пскова — они своими силами закрасили на домах опасную рекламу, однако некоторым не нравится то, что цвет краски, которой активисты закрашивают надписи, не совпадает с цветом фасадов домов.

Есть проблемы и с объектами культурного наследия. В этих случаях письма об устранении опасной рекламы направляются собственникам зданий или в госкомитет Псковской области по охране объектов культурного наследия.

По данным Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области, с начала 2018 года ведомством вынесено более 50 предписаний об устранении надписей с жилых домов по 86 адресам в Пскове. Но проблема остаётся острой: надписи закрашивают, но они появляются снова.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, о борьбе с распространением граффити с рекламой наркотиков в Пскове говорили уже и на уровне руководства Пскова, и на заседаниях регионального антинаркотического комитета. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призывал усилить борьбу с уличной рекламной наркотиков. По его словам, прямое следствие такой незаконной рекламы — рост случаев употребления запрещенных веществ детьми до 15 лет.

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