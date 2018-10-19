Опрос: молодежь Западной Европы переживает за свое будущее больше Восточной

Париж, , 15:59 — REGNUM Согласно опросу ipsos, молодые европейцы на Западе (Франция, Италия, Великобритания) больше беспокоятся об экономической ситуации, чем на Востоке (Польша), сообщает Liberation.

Исследование проводилось среди молодых людей в возрасте до 25 лет в четырех европейских странах.

Среди французских респондентов 62% считают, что нестабильность в Европе растет, также как и 55% англичан и итальянцев. Аналогичным образом — 64% французов, 68% англичан и 65% итальянцев считают, что нестабильность увеличилась в их собственной стране.

С другой стороны, только 34% поляков обеспокоены растущей нестабильностью в своей стране и 32% — в Европе.

87% граждан Польши работают для удовлетворения своих потребностей, против 84% англичан, 80% французов и 77% итальянцев.

Таким образом, институт ipsos, проводивший опрос, сделал вывод, что разрыв между молодыми людьми Западной и Восточной Европы объясняется тем, что «экономический рост их стран делает их гораздо более оптимистичными».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным исследования Ipsos, проведенного в 27 странах и опубликованного 7 сентября, 54% французов считают себя способными идентифицировать «фальшивые новости».

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