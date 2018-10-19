Активисты «Молодежки ОНФ»: «Наша цель – восстановить историю»

Орск, Оренбургская область, , 15:34 — REGNUM Команда «Молодежки ОНФ» восстановила места захоронения интернированных немцев, которые находятся на старом кладбище в поселке Первомайский города Орска Оренбургской области.

Члены команды «Молодежки ОНФ» подняли архивы и установили, что на кладбище поселка Первомайский похоронены не безымянные немецкие военнопленные, как долгое время думали местные жители, а интернированные немцы отдельного рабочего батальона №1902, которые в архивных документах значатся гражданами СССР. Как и многие жители посёлка Первомайское, они трудились на предприятиях Орска.

Захоронения производились на площади 100×100 метров в период с 1945 по 1949 годы. Однако это место долгое время пребывало в заброшенном состоянии: покосившиеся старые таблички с номерами могил без имен и фамилий, заросшая травой территория.

По архивной схеме захоронения было установлено соответствие номеров могил с фамилиями, именами и отчествами в списках захороненных. При содействии администрации города Орска были изготовлены новые именные таблички и установлены рядом с прежними.

«Наша цель — восстановить историю. Чтобы потомки знали, где похоронены их предки, могли приехать и навестить их могилы. Теперь все будет зависеть от жителей города, которым мы помогли восстановить страницы истории, и теперь граждане, а не только муниципальной власти и коммунальщики, по долгу совести будут ухаживать за могилами предков», — рассказал журналистам руководитель департамента молодежных проектов ОНФ Игорь Кастюкевич.

24 октября у входа на кладбище будет установлен мемориальный камень.