Агентство управления финансами хаджа окажет помощь пострадавшим в Индонезии

Джакарта, , 15:27 — REGNUM Агентство управления финансами хаджа Индонезии окажет помощь жертвам землетрясения в Палу, Дунгале, Сиги и Западном Нуса-Тенггаре, сообщает Antaranews.

«Развитие фонда управления финансами хаджа осуществляется посредством управления бизнесом и призвано обеспечить паломников максимальными выгодами», — заявил глава агентства управления финансами хаджа Ангито Абиманьо.

Фонд предоставит 5 млрд индонезийских рупий или около 329 тыс. долларов США пострадавшим от землетрясения и цунами в Центральном Сулавеси.

Кроме того, фонд отправил пострадавшим от землетрясения палатки, одеяла, одежду и аппараты по очистке воды. Фонд также примет участие в восстановлении разрушенных мечетей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, международный чрезвычайный детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) пообещал предоставить помощь в проведении учебных занятий и направил учебные принадлежности пострадавшим от землетрясения и цунами детям в Центральном Сулавеси

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