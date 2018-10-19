В Калужской области на развитие доступной среды направили 32 млн рублей

Калуга, , 15:23 — REGNUM В Калужской области считают, что реализация программы «Доступная среда в Калужской области» уже позволила повысить доступность объектов и услуг для инвалидов и маломобильных групп граждан. Об этом 19 октября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве труда и социальной защиты.

Как заявили в ведомстве, исполнителями государственной программы «Доступная среда в Калужской области» продолжается работа по выполнению мероприятий, направленных на обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг в сферах социальной защиты, занятости, физической культуры и спорта, культуры, образования, здравоохранения, информации и связи. На мероприятия данной программы в 2018 году было направлено более 32 млн рублей.

В целях адаптации государственных организаций социального обслуживания для инвалидов учреждениями проводятся конкурсные процедуры. Так, в Калужском областном социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Детство» работы выполнены. Для адаптации объектов органов службы занятости к обслуживанию инвалидов в Центре занятости населения Сухиничского района выполнены работы по ремонту входной группы, в центре занятости населения Тарусского района также завершены работы по установке средств ориентации для инвалидов.

Спортивной школой олимпийского резерва «Многоборец» приобретены и установлены средства ориентации для инвалидов по зрению и слуху. Спортивная адаптивная школа сурдлимпийского и паралимпийского резерва «Эверест» получила соответствующий инвентарь и оборудование. Для адаптации государственных организаций культуры к обслуживанию инвалидов в Калужском объединенном музее-заповеднике «Музейно-краеведческом комплексе «Усадьба Золотаревых» ведутся работы по ремонту входной группы здания. В Калужский музей изобразительных искусств «Хвастовичская картинная галерея» закуплено специальное оборудование.

В дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей создаются условия для получения детьми-инвалидами качественного образования. Продолжается закупка и доставка оборудования в учреждения. В калужской городской больнице № 5 и поликлинике идет установка оборудования для инвалидов по зрению. Дополнительно будет приобретено информационное табло для обслуживания инвалидов по зрению и с нарушением слуха. Заключены контракты на приобретение и установку средств ориентации и адаптации инвалидов и других маломобильных групп населения в многофункциональных центров городов Людиново и Малоярославца.

Напомним, в Калужской области проживает 82,4 тыс. инвалидов, из них в трудоспособном возрасте — 22,8 тыс.человек. Работают 28,4% или 6474 человек. Этот показатель планируют увеличить до 8385 человек. Для этого на предприятиях области установлены квоты для приема на работу лиц с ограниченными возможностями здоровья. Между тем, 7% из необходимого числа работающих инвалидов в регионе пока так и не трудоустроены.