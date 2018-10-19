В Казахстане педиатр отказалась лечить русскоязычного ребенка

Астана, , 15:18 — REGNUM Педиатр одной из больниц казахстанского города Аркалык отказалась принять русскоязычную мать с больным ребенком и посоветовала ей «уезжать в Россию». Видеозапись была размещена в социальных сетях и вызвала широкий общественный резонанс.

Молодая женщина-врач сначала в грубой форме предлагает разговаривать с ней на казахском языке, а затем на вопрос матери четырехлетнего ребенка с острым отитом отвечает, что русскоязычным следует ехать на лечение в Россию.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая 2018 года в Казахстане был утвержден график перехода казахского языка на латинскую графику на всех уровнях образования.

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