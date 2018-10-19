Пятница, 19 Октября 2018 года
15:49:21 МСК

В Казахстане педиатр отказалась лечить русскоязычного ребенка

Общество

Молодая женщина-врач сначала в грубой форме предлагает разговаривать с ней на казахском языке, а затем подтверждает, что русскоязычным следует ехать на лечение в Россию

Астана, 19 октября 2018, 15:18 — REGNUM  Педиатр одной из больниц казахстанского города Аркалык отказалась принять русскоязычную мать с больным ребенком и посоветовала ей «уезжать в Россию». Видеозапись была размещена в социальных сетях и вызвала широкий общественный резонанс.

Молодая женщина-врач сначала в грубой форме предлагает разговаривать с ней на казахском языке, а затем на вопрос матери четырехлетнего ребенка с острым отитом отвечает, что русскоязычным следует ехать на лечение в Россию.

Читайте также: В государственный герб Казахстана внесли изменения

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая 2018 года в Казахстане был утвержден график перехода казахского языка на латинскую графику на всех уровнях образования.

Читайте также: В Казахстане принят график перехода языка на латиницу

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Русский язык за рубежом и в национальных субъектах РФ
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить