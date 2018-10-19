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Многих пострадавших при нападении в Керчи спас Крымский мост

Общество

Первые два пациента были доставлены по мосту в одну из больниц Краснодарского края

Многих пострадавших при нападении в Керчи спас Крымский мост
© ИА REGNUM
Керченский мост

Керчь, Крым, 19 октября 2018, 15:13 — REGNUM  Крымский мост помог спасти жизни многим пострадавшим при нападении на Керченский политехнический колледж, поскольку именно через него в Краснодарский край были транспортированы первые раненые, заявил 19 октября журналистам министр здравоохранения Крыма Александр Голенко.

«Мы можем так говорить, потому что транспортировку и направление с первых минут мы осуществляли бригадами даже Темрюкского района (Краснодарского края) скорой помощи», — заявил Голенко, добавив, что первые два пациента были доставлены в одну из больниц Темрюкского района.

Напомним, жертвами нападения на колледж в Керчи стали 20 человек. 21-й погибший — Владислав Росляков, также студент колледжа, которого следователи считают единственным подозреваемым в организации и совершении массового убийства.

Сегодня, 19 октября, более 30 тысяч керчан простились с погибшими в политехническом колледже студентами и преподавателями.

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Взрыв в политехническом колледже Керчи
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