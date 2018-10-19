«Я в шоке» — полковник из РФ об алкогольном безумстве англичан

Москва, , 15:21 — REGNUM Полковник запаса, бывший вице-спикер Госдумы РФ Александр Романович рассказал о алкогольном обычае англичан, который его шокировал. Он выступил 19 октября в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1». Сам случай произошел в Бирмингеме, куда Романович прибыл как заводчик собак.

«В пятницу вечером приезжает автобус, 35−40 человек. Одни мужики. Гостиница небольшая, этот ручеек мужиков — сразу в бар. И эти питейные суббота с воскресеньем продолжались два дня. Такого я не видел. Сколько употребили? Кошмар! Я спросил, что случилось, какой праздник? Нет, говорят, они приехали из городка за 150 километров оттянуться в Бирмингеме. У них такая существует «фенечка» — мужики собираются, и чтобы у себя не пьянствовать, они в соседний, за 150 километров, городок уезжают и два дня «квасят». Страшно «квасят». Коллеги, я был в шоке», — сообщил Романович.

Данная история стала ответом на заявление британского инструктора, полковника в отставке Глена Гранта, работающего в Вооруженных силах Украины, и заявившего о проблемах с алкоголем у российских солдат.

Комментируя слова британца, Романович сказал, что «человек оценивает то, что не может оценить. Он не тренировал российских военнослужащих». Полковник запаса признал, что, «не будем фарисействовать», проблема употребления алкоголя существует в разных армиях:

«Но надо сказать, что [в Вооруженных силах РФ] боевое дежурство, ВМС, авиация — это сегодня исключено, это табу».

Другой участник эфира, зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, в прошлом участник боевых действий, признался, что не знает вкуса алкоголя.