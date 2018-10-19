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Полиция одного из графств Шотландии разыскивает черную пантеру

Общество

Животное видели несколько местных жителей

Полиция одного из графств Шотландии разыскивает черную пантеру
Цитата из м/ф «Маугли». реж Роман Давыдов. 1973. СССР
Черная пантера

Глазго, Великобритания, 19 октября 2018, 14:59 — REGNUM  Полиция Шотландии призвала 19 октября жителей графства Эршир к бдительности в связи с сообщениями о том, что в округе была замечена черная пантера, передает британский телеканал Sky News.

По данным полиции графства, хищника видели поблизости от поселков Дронган и Коалхолл. В данный момент власти графства пытаются установить местонахождение животного.

«Полиция призывает местных жителей не терять бдительности, после того как поступила информация о том, что в полях вблизи шоссе В730 была замечена предположительно черная пантера», — заявили полицейские на своей странице в Twitter.

В полиции призывали не приближаться к животному, а также при его обнаружении позвонить специалистам. Сообщения о животном поступили утром 19 октября.

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