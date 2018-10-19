В Ираке в братских могилах обнаружены более 4,5 тыс. трупов

Мосул, Ирак, , 15:02 — REGNUM 4 536 трупов обнаружены в массовых захоронениях в иракской провинции Найнава. Об этом заявила Высшая комиссия Ирака по правам человека 19 октября, сообщает агентство Prensa Latina.

По словам эксперта из совета комиссии Фадхил аль-Гарави, «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершило десятки массовых казней и взорвало жилые районы во время оккупации этой территории.

Гарави сообщил, что команда гражданской обороны эксгумировала более 2,6 трупов и идентифицировала их, а останки 1871 человека остаются неопознанными. Из опознанных тел 851 принадлежит детям.

По предположению комиссии, в Ираке остается множество братских могил, и правозащитники призывают правительство Ирака удвоить усилия по их обнаружению.