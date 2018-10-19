Пятница, 19 Октября 2018 года
15:52:03 МСК

В Ираке в братских могилах обнаружены более 4,5 тыс. трупов

Общество

Из опознанных тел 851 принадлежит детям

В Ираке в братских могилах обнаружены более 4,5 тыс. трупов
Цитата из х/ф «Стена». Реж. Алан Паркер, Дональд Скарф. 1982. Великобритания
Братская могила

Мосул, Ирак, 19 октября 2018, 15:02 — REGNUM  4 536 трупов обнаружены в массовых захоронениях в иракской провинции Найнава. Об этом заявила Высшая комиссия Ирака по правам человека 19 октября, сообщает агентство Prensa Latina.

По словам эксперта из совета комиссии Фадхил аль-Гарави, «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершило десятки массовых казней и взорвало жилые районы во время оккупации этой территории.

Гарави сообщил, что команда гражданской обороны эксгумировала более 2,6 трупов и идентифицировала их, а останки 1871 человека остаются неопознанными. Из опознанных тел 851 принадлежит детям.

По предположению комиссии, в Ираке остается множество братских могил, и правозащитники призывают правительство Ирака удвоить усилия по их обнаружению.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внутренняя политика Ирака
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить