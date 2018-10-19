Двое пострадавших при нападении в Керчи повторно обратились в больницу

Керчь, Крым, , 14:35 — REGNUM Два человека, пострадавшие при нападении на Керченский политехнический колледж, повторно обратились за медицинской помощью, заявил 19 октября министр здравоохранения Крыма Александр Голенко.

«Вчера поступили двое повторно, ранее им была оказана амбулаторная помощь», — цитирует РИА Новости Голенко.

По его словам, в медицинские учреждения продолжают поступать пострадавшие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Симферополе были прооперированы пять девушек и трое молодых людей от 15 до 17 лет, которые после нападения на учебное заведение были доставлены в республиканскую детскую клиническую больницу. Еще двух женщин прооперировали в Москве.

Напомним, жертвами нападения на колледж в Керчи стали 20 человек. 21-й погибший — Владислав Росляков, также студент колледжа, которого следователи считают единственным подозреваемым в организации и совершении массового убийства.

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