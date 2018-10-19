КПП, заборы, непробиваемые двери – депутат ГД РФ о мерах по защите учащихся

Москва, , 14:41 — REGNUM Периметр каждого учебного заведения РФ должен быть обнесён забором, считает первый зампред комитета ГД РФ по обороне Александр Шерин. С таким предложением он выступил 19 октября в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале в рамках дискуссии о том, как предотвратить повторение той трагедии, которая произошла 17 октября в Керчи.

«Я бы хотел перечислить самые примитивные мероприятия, которые надо провести, и если их будет недостаточно, можно будет идти дальше, — сказал Шерин. — Как минимум периметр каждого учебного заведения должен быть обнесён забором. То есть не должно быть альтернативного варианта проникнуть на территорию. КПП должно находиться не в здании школы. КПП должно находиться на периметре. Количество КПП должно обеспечивать возможность оперативно заходить и покидать эту территорию».

Кроме того, депутат призвал к тому, чтобы каждое учебное заведение имело двери, «как минимум непробиваемые дробью», и чтобы они могли дистанционно блокироваться.

«Если охранник увидит, что на КПП появилось подозрительное лицо со «стволом», то бабушка не должна бежать за ним следом со свистком, — сказал Шерин. — Охранник нажимает кнопку, и тот уже не зайдёт в здание школы. У учащихся должна быть возможность закрыться в классе».

В то же время парламентарий констатировал, что, к сожалению, в РФ нет стандартов по финансам на безопасность.

«Если вы будете всё проводить через торги, в них будет побеждать тот, кто дал самую маленькую сумму, — сказал Шерин. — Если отдыхом детей будет заниматься тот, кто дал самую маленькую цифру, будут дырявые лодки и дырявые палатки. Если охраной школ будут заниматься те ЧОПы, которые дали самую маленькую сумму, на входе будет стоять бабушка».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, генпрокуратура РФ организовала проверку того, как в российских образовательных организациях соблюдается законодательство по обеспечению безопасности учащихся.

«Прокурорам субъектов Российской Федерации, приравненным к ним прокурорам специализированных прокуратур, транспортным прокурорам поручено провести соответствующие проверки во всех образовательных организациях», — гласит сообщение надзорного ведомства.

Уточняется, что в ходе проверок особое внимание обратят на обеспечение образовательных учреждений охраной, соблюдение контрольно-пропускного режима, оснащение объектов образования системами видеонаблюдения, экстренного оповещения и прочее.

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