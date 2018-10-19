Эхо Керчи: в воронежском вузе создали кибердружину

Воронеж, , 14:30 — REGNUM В Воронежском опорном университете (ВГТУ) на базе кафедры систем информационной безопасности создана кибердружина. На данный момент в нее входят 17 членов, еще 55 человек числятся кандидатами. Об этом 19 октября сообщила пресс-служба вуза.

В вузе пояснили, что цель проекта — «в повышении информационной защищенности жителей Воронежской области за счет мониторинга и противодействия деструктивному контенту, распространяемому в онлайн-группах, пользующихся популярностью у интернет-пользователей». Члены этой кибердружины мониторят интернет-пространство, создают реестр деструктивных контентов, пытаются автоматизировать эти процессы.

Отметим, что о создании кибердружины в вузе было объявлено на фоне трагедии в Керчи, где в результате стрельбы и взрыва погибли 20 человек, десятки получили ранения. Подозреваемым по делу проходит 18-летний студент колледжа Владислав Росляков. Что именно стало причиной атаки на колледж, сейчас устанавливает следствия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее кибердружины были созданы в Белгородской области по инициативе губернатора Евгения Савченко.

Об этом: На просторы белгородского интернета вышли губернаторские кибердружины