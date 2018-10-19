Мосгорсуд оставил в силе меру пресечения для Кокорина

Москва, , 14:09 — REGNUM Московский городской суд отказался изменить меру пресечения для футболиста Александра Кокорина, в отношении которого расследуется уголовное дело о побоях и хулиганстве. Об этом 19 октября сообщает «Чемпионат».

Мосгорсуд рассмотрел апелляцию со Кокорина против назначенной ему ранее меры пресечения в виде ареста на два месяца.

«Московский городской суд постановил оставить решение Тверского районного суда без изменений», — приводит издание слова судьи.

Напомним, Кокорин и Мамаев являются фигурантами по двум уголовным делам — о побоях и хулиганстве. На сегодняшний день оба находятся под стражей до 8 декабря.

Ранее «Зенит» подал ходатайство в Мосгорсуд с просьбой изменить меру пресечения для Кокорина. Письмо было подписано президентом клуба Сергеем Фурсенко.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мосгорсуд отказался изменить меру пресечения для Павла Мамаева.

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