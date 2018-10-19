«Джентрификация» по-московски — это вариант социальной сегрегации

Москва, , 14:06 — REGNUM К сожалению, высказывания «успешных» молодых людей современной России в духе социальной сегрегации перестают быть редкостью, считает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Ранее руководитель центра городской экономики КБ «Стрелка» Елена Короткова в своей статье в газете «Коммерсант» заявила, что джентрификацию (реконструкцию пришедших в упадок городских кварталов с помощью притока более состоятельных жителей — прим ИА REGNUM ) Москвы сдерживает «социальная ориентированность государства».

По ее словам, классическая капиталистическая модель развития города не предполагает, что в его центре могут «жить пенсионеры и люди с доходом ниже среднего». Якобы объективно недвижимость в центре любого крупного города дороже жизни на периферии ‑ и в Москве у этой категории граждан нет возможности самостоятельно содержать ее. И в центре эта аудитория сохраняется «благодаря серьезным механизмам социальной защиты».

Социальная ориентированность нашего государства в последнее время сильно просела. Еленой Коротковой и подобными она воспринимается как препятствие — в данном случае, как препятствие для «выгодной городу джентрификации».

Но она, социальная ориентированность, всё ещё худо-бедно присутствует. Надеюсь, что её хватит на то, чтобы не допустить окончательного вымывания интеллекта и культуры из исторических кварталов столицы и других городов, традиционных дачных и курортных мест.

Впрочем, это не факт. За это предстоит серьёзная борьба.