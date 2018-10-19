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Психологи: отдавать вундеркиндов сразу в университеты — это «варварство»

Общество

Профессора из Открытого университета Каталонии прокомментировали поступление в вуз 8-летнего бельгийского мальчика Лорана Симона

Барселона, Испания, 19 октября 2018, 14:04 — REGNUM  Юный бельгиец Лоран Симон закончил школу и в этом учебном году стал студентом университета в возрасте 8 лет. Его IQ составляет 145. Но психологи Открытого университета Каталонии бьют тревогу: такой резкий скачок негативно скажется на психике ребенка, пишет испанская газета ABC.

Профессора университета считают, что эмоциональная сфера и социальная адаптация ребенка пострадают, несмотря на его высокие интеллектуальные способности. Ребенок не сможет общаться со сверстниками и может почувствовать себя неуместным в рассчитанном для взрослых университете, лишится детских переживаний.

«Потеряется ежедневная социальная подготовка, всё, что не имеет никакого отношения к содержанию учебной программы. Например, умение вести себя во дворе, наслаждаться шутками с друзьями и социализироваться со сверстниками. Это повлияет на построение идентичности», — говорит профессор Рауль Таррага.

Социализация среди сверстников также важна, как еда и сон, считают эксперты. Прыжок через 10 классов они называют «варварством», которое отразится на психическом равновесии вундеркинда.

По данным министерства культуры и спорта Испании, в 2016—2017 учебном году было выявлено 27 тыс. одаренных детей из общего числа в 8 млн, что составляет 0,33%. Как ни странно, зачастую вундеркинды не могут адаптироваться к общепринятой школьной программе и системе образования.

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