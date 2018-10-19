В Симферополе прооперировали восемь пострадавших при нападении в Керчи

Симферополь, , 13:32 — REGNUM На сегодняшний день в Симферополе прооперированы восемь подростков, пострадавших при взрыве в Керченском политехническом колледже. Об этом сообщает 19 октября пресс-служба правительства Крыма.

Отмечается, что прооперированы пять девушек и трое молодых людей от 15 до 17 лет, которые после нападения на учебное заведение были доставлены в республиканскую детскую клиническую больницу в Симферополе.

«Все они были прооперированы. Состояние трех детей остается тяжелым, пятерых — средней степени тяжести», — говорится в сообщении пресс-службы.

По сведениям властей республики, еще одна пострадавшая госпитализирована в городскую больницу Керчи, трое юношей и девушка находятся в Ленинской ЦРБ, а еще один молодой человек — в симферопольской больнице им. Семашко. Все эти пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести, отметили в правительстве Крыма.

Читайте также: Всех пострадавших в Керчи отправляют в больницы других городов

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября замглавы администрации Керчи Дилявер Мельгазиев уведомил, что для 20 погибших при нападении на политехнический колледж в Керчи завершена процедура опознания.

Читайте также: Опознаны 20 погибших при нападении на колледж в Керчи