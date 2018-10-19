В Норвегии отпущен Михаил Бочкарев, подозревавшийся в шпионаже

Осло, , 13:26 — REGNUM Власти Норвегии освободили 19 октября гражданина России Михаила Бочкарева, задержанного 21 сентября по подозрению в шпионаже, сообщает британское агентство Reuters.

Служба безопасности страны требовала продления срока его содержания, тем не менее окружной суд Осло отказал 18 октября в удовлетворении этого требования.

Напомним, 51-летний гражданин РФ Михаил Бочкарев был задержан сотрудниками службы безопасности полиции 21 сентября в аэропорту Осло на том основании информации полиции, он якобы посещал помещения норвежского парламента, не предназначенные для посторонних. Полицейские также указали на то, что он имел при себе аппаратуру, которая может быть использована для получения разведывательных данных.

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