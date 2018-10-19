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Минюст Казахстана утвердил критерии качества бесплатной юридической помощи

Общество

Документ устанавливает критерии качества правового информирования и консультирования

Минюст Казахстана утвердил критерии качества бесплатной юридической помощи
Адриан ван Остаде. Адвокат в своем кабинете (фрагмент). 1637

Астана, 19 октября 2018, 13:34 — REGNUM  В Казахстане утвердили критерии качества оказания гарантированной государственной юридической помощи, сообщает 19 октября издание Zakon. kz со ссылкой на приказ министра юстиции.

Документ устанавливает критерии качества оказания юридической помощи в виде правового информирования, правового консультирования, а также в виде защиты и представительства интересов физических и юридических лиц в судах.

К одним из критериев относится правовое информирование в пределах предоставленных полномочий, предусматриваемых законом «Об адвокатской деятельности и юридической помощи».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон «Об адвокатской деятельности и юридической помощи», который направлен на предоставление качественной юридической помощи социально незащищенным слоям населения.

Читайте ранее в этом сюжете: Назарбаев подписал закон об адвокатской деятельности

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Политическая жизнь Казахстана
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