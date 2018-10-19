Неонацисты во Львове требуют «прекратить репрессии» против них

Львов, Украина, , 13:24 — REGNUM Во Львове на митинг вышли представители организации «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 19 октября «112 Украина».

Согласно сообщению, митингующие планируют пройти маршем от здания прокуратуры до зданий национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и МВД Украины. Неонацисты считают, что на них постоянно происходит давление со стороны силовиков. Митингующие требуют «прекратить репрессии» и создать общественный совет при прокуратуре.

Напомним, после госпереворота на Украине в 2014 году большую власть получили радикальные группировки. Неонацисты безнаказанно громят магазины, выносят вещи из отелей, избивают обычных жителей. В большинстве случаев полиция безучастно наблюдает за подобными действиями украинских «патриотов».