Журналу Elle пришлось извиниться за поведение в соцсети

Вашингтон, , 12:59 — REGNUM Журналу Elle (версия для США) пришлось извиняться после того, как он поддержал в Twitter новый мем. Пользователи соцсетей высказали мнение, что серьёзному изданию не стоит заниматься подобным в соцсетях. Спорную публикацию журнал разместил 18 октября на своей странице в Twitter, в ней содержалась фейковая новость о разводе Ким Кардашьян и Канье Уэста.

https://twitter.com/ELLEmagazine/status/1053035651245969408

Суть нового мема заключается в том, что пользователи из США начали размещать на своей странице фейковые новости с громкими заголовками о жизни знаменитостей. Заинтересованный пользователь, перешедший по сокращённой ссылке, попадает на сайт vote.org, на котором можно поучаствовать в выборах в США. Заявленная цель нового мем-движения — подтолкнуть людей к тому, чтобы они проявили свою гражданскую позицию.

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Напомним, день «промежуточных выборов» пройдёт в США 6 ноября 2018 года. Граждане страны будут переизбирать Палату представителей. Кроме того, пройдут выборы 35 сенаторов из 100.

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