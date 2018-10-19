В Ростовской области ужесточены меры безопасности после трагедии в Керчи

Ростов-на-Дону, , 12:58 — REGNUM В образовательных учреждениях Ростовской области решено усилить меры безопасности после трагедии в Керчи. Как сообщает ряд региональных изданий со ссылкой на собственный источник, министерство общего и профессионального образования готовит соответствующий приказ. Документ будет подписан в ближайшее время.

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Вместе с тем руководители учебных заведений уже позаботились о безопасности детей. К примеру, в школе №67 Железнодорожного района Ростова-на-Дону установлен стационарный металлодетектор, через который пропускают учеников.

«Портативный металлодетектор есть и у охранника. Родителей в школу теперь не пропускают без отметки на вахте, там они оставляют паспортные данные и говорят, по какому вопросу и к какому учителю идут», — цитирует собеседника сайт 1Rnd.

В ростовской школе №77 все запасные выходы решено закрыть. Эта мера временная, сообщила руководитель общеобразовательного учреждения.

«Все мастера и преподаватели об этом знают и сейчас, конечно, и замдиректора по безопасности и по воспитательной работе внимательно смотрят на учащихся, на то, в чем они приходят, как они себя ведут, но, а так у нас все на хорошем уровне», — сообщил изданию Rostovgazeta заместитель директора Ростовского колледжа технологий машиностроения Анатолий Пушкарев.

ИА REGNUM напоминает, что по последним данным в больницах остаются 43 пострадавших в вооружённой атаке на политехнический колледж в Керчи. В крымских больницах остаются 20 человек, еще 23 отправлены в больницы других российских регионов. Всего жертвами нападения в Керчи стали 20 человек. 21 погибший — Владислав Росляков, которого следователи считают единственным подозреваемым в совершении массового убийства людей.

Сегодня, 19 октября, в Керчи прощаются с погибшими. Тело Рослякова захоронят позже, отдельно от его жертв.