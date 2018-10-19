Геймеры осудили заявление Марченко о запрете видеоигр

Керчь, Крым, , 14:27 — REGNUM Интернет-сообщество подвергло критике предложение депутата Госдумы Евгения Марченко, чтобы запретить видеоигры и связанные с ними сайты. Пользователи различных игровых порталов подключились к обсуждению, выражая недовольство искомым заявлением, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пользователи негативно отреагировали на заявление депутата, отмечая его любовь к «политике всё запрещать». В частности, юзеры вспомнили, как депутат предлагал запретить россиянам въезд в Турцию, Египет и Таиланд. По его словам, там не соблюдаются элементарные нормы безопасности. В 2016 году Марченко предложил запретить группу «Ленинград».

"Что тут обсуждать вообще? Ну пиарится человек на запретах всего и вся. Ну мало ли их таких в Госдуме? Тут ведь речь не о каких-то конкретных действиях идёт, а просто выкрик с места «Запретить! Не пущать!». Появился повод «заявить о своём существовании» вот и воспользовался добрый человек…», — пишет пользователь Jean_Acler

«Решать проблемы в обществе? Зачем? Проще позапрещать всё подряд. Как страусы, прячущие голову в песок — если запрещено, то типа и проблемы нет. Надо решать проблемы, а не делать временные затычки в виде запретов», — считает пользователь zz13

Некоторые геймеры принялись рассуждать на тему того, как можно избежать нежелательного внимания политиков к видеоиграм.

«Да пускай признают игры видом искусства. Как это сделали в США, тогда игры перестанут обвинять во всех грехах.», — пишет И. Афонин.

Напоминаем, что спустя некоторое время после трагедии в Керченском политехническом колледже депутат Госдумы Евгений Марченко заявил о необходимости ужесточить закон «Об оружии», а также запретить игры и тематические сайты в интернете.

Надо закрывать сайты в интернете, связанные с компьютерными играми. Нужно запрещать их и закрывать, чтобы молодежь не ломала себе психику. Роскомнадзор уже запретил «группы смерти» и группы руферов. Точно так же нужно поступать и с играми», — сообщает Евгений Марченко.

Напомним, 17 октября 2018 года произошло нападение на Керченский политехнический колледж, в результате которого погиб 21 человек, более 50 пострадали. По версии следствия, 18-летний Владислав Росляков пришёл в колледж, будучи вооруженным ружьём и самодельными взрывными устройствами. Он открыл огонь по людям, взорвал одно из устройств, а потом покончил с собой.

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