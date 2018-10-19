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В школах Казахстана перенесли каникулы

Общество

Осенние каникулы продлятся семь дней

Астана, 19 октября 2018, 12:30 — REGNUM  В 2018/2019 учебном году в школах Казахстана перенесли сроки каникул, сообщает 19 октября агентство «КазТАГ» со ссылкой на соответствующий приказ министра образования и науки.

Осенние каникулы продлятся семь дней, с 29 октября по 4 ноября 2018 года, зимние — десять дней, с 31 декабря 2018 года по 9 января 2019 года, весенние — 13 дней, с 21 марта по 2 апреля 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, предпринимателям Западно-Казахстанской области планируют предоставить школьные территории для реализации коммерческих проектов. Инициатива обосновывается простаиванием территорий.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане предложили оказывать коммерческие услуги на территориях школ

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